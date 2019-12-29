962 дня. В Украину из плена вернулся журналист Станислав Асеев
Боевики в рамках обмена передали Украине журналиста Станислава Асеева.
Об этом сообщает Донбасс. Реалии.
"Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня", – сказано в сообщении.
29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев
Как ранее сообщал Фокус:
- Журналист Станислав Асеев, писавший под всевдонимом Васин, пропал 2 июня 2017 года на территории, контролируемой боевиками ОРДО. Спустя 2 недели "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины. Асеев сотрудничал с рядом украинских СМИ: "Зеркало недели. Украина", "Український тиждень" и проектом Радио Свобода "Радио Донбасс.Реалии".
- Российские литераторы и блогеры призывали боевиков освободить журналиста Асеева.
- 22 октября Станислава Асеева приговорили в "ДНР" к 15 годам лишения свободы. Его обвинили в "шпионаже" и других преступлениях.