962 дня. В Украину из плена вернулся журналист Станислав Асеев

Боевики в рамках обмена передали Украине журналиста Станислава Асеева.

Об этом сообщает Донбасс. Реалии.

"Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня", – сказано в сообщении.

29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев

Как ранее сообщал Фокус:

Журналист Станислав Асеев, писавший под всевдонимом Васин, пропал 2 июня 2017 года на территории, контролируемой боевиками ОРДО. Спустя 2 недели "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины. Асеев сотрудничал с рядом украинских СМИ: "Зеркало недели. Украина", "Український тиждень" и проектом Радио Свобода "Радио Донбасс.Реалии".

Российские литераторы и блогеры призывали боевиков освободить журналиста Асеева.