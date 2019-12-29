В день обмена пленными боевики трижды обстреляли украинских военных

29 декабря боевики нарушили режим прекращения огня трижды, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Два обстрела зафиксированы возле Новотроицкого, еще один – у Николаевки.

На участках разведения сил ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Как ранее сообщал Фокус: