Освобожденные из плена украинцы прибыли в Киев
Самолет с освобожденными в рамках обмена с ОРДЛО 76 украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь".
В аэропорту их встречает президент Украины Владимир Зеленский и родственники.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 декабря обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев.
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Представительница "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что в рамках второго этапа обмена пленными Украине передали 51 человека. Еще 4 отказались от обмена.