Штормовое предупреждение на Новый год. Спасатели говорят об ухудшении погоды

Во вторник, 31 декабря, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В последний день уходящего 2019 года ожидаются сильные порывы ветра и гололед.

"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

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Отдельное предупреждение также было выпущено для Киевской области и столицы. Там ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Также ранее синоптики сообщали, что в канун Нового года мокрый снег с дождем могут прийти в северные, западные, Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории страны будет малооблачная и сухая погода. Температура воздуха ночью упадет до 3–5 градусов мороза.

Днем 31 декабря столбики термометров покажут от 2 до 5 градусов выше ноля.

Как ранее сообщал Фокус: