В январе украинцы будут дополнительно гулять четыре дня

Украинцев в январе 2020 года ждут дополнительные три выходных дня. Они предусмотрены распоряжением Кабинета Министров о переносе рабочих дней.

Так, выходными днями будут 1 января – Новый год, 6 января – Сочельник и 7 января – Рождество Христово.

Правительство также приняло решение сделать выходным днем 6 января, рабочая неделя начнется в среду, 8 января. Но рабочий день переносится на субботу, 11 января.

В целом украинцы смогут отдыхать четыре дня подряд – с 4 по 7 января.

Согласно результатам исследования Социологической группы "Рейтинг", 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 64% респондентов против такой идеи. Еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить.

Как ранее сообщал Фокус: