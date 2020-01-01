Неприкосновенность, штрафы за "евробляхи" и новая минималка. Что изменится с 1 января
С 1 января 2020 года народные депутаты теряют неприкосновенность, но привлечь их к ответственности все еще будет непросто.
Закон №2237 по изменениям в Конституцию во втором чтении Верховная Рада поддержала 18 декабря. Однако, некоторые общественные организации и политсилы говорят о "бетонировании", а не снятии неприкосновенности
Теперь, согласно нормам УПК, ведомости в ЕРДР по правонарушению депутатов сможет вносить только генпрокурор. Также нардепы не будут нести ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде. Исключения - оскорбление и клевета.
Также с нового года вступают в силу штрафы для "евробляхеров". Они должны были действовать еще с конца августа 2019 года, но Кабмин отсрочил их до конца прошлого года.
За передвижение на иностранных номерах придется заплатить от 85 до 170 тыс. грн. Использование "евробляхи" в коммерческих целях будет наказываться дополнительным штрафом в размере 34 тыс. грн.
Изменения коснутся и оформления электронных деклараций о доходах. С 1 января физлица, занимающиеся антикордеятельностью, смогут не подавать декларации.
Представители общественных объединений, научных и учебных заведений, эксперты соответствующей квалификации также не во всех случаях будут обязаны подавать в органы свои декларации о доходах.
С сегодняшнего дня в тестовом режиме должен заработать и проект е-Малятко, благодаря которому у граждан будет возможность получить по одному электронному заявлению в роддоме 10 госуслуг, связанных с рождением ребенка.
Проект начнут тестировать в 11 городах — Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.
Среди услуг, которые можно будет получить с помощью сервиса- госрегистрация рождения ребенка, регистрация места его проживания, оформление помощи при рождении ребенка и определение его принадлежности к гражданству Украины.
В новом году изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум. В бюджете зарплата прописана на уровне 4723 грн. Это на 550 грн больше, чем в 2019-м.
Прожиточный минимума на начало года составит 2027 грн, а к декабрю вырастет до 2189 грн. Минимальная пенсия также незначительно вырастет - с 1638 грн (на 1 января) до 1769 грн к началу декабря (т.е. на 131 грн).
Как ранее сообщал Фокус:
- Вчера, в последний день 2019-го года, Украина и РФ подписали договор по транзиту газа, а уже сегодня Украина прокачала в ЕС первые кубометры газа по новому контракту.
- Также Оператор ГТСУ заключил соглашение об интерконнекте с последней смежной страной – Словакией. Таким образом, договоры подписаны с операторами ГТС Польши, Румынии, Молдовы, Словакии и РФ.