Неприкосновенность, штрафы за "евробляхи" и новая минималка. Что изменится с 1 января

С 1 января 2020 года народные депутаты теряют неприкосновенность, но привлечь их к ответственности все еще будет непросто.

Закон №2237 по изменениям в Конституцию во втором чтении Верховная Рада поддержала 18 декабря. Однако, некоторые общественные организации и политсилы говорят о "бетонировании", а не снятии неприкосновенности

Теперь, согласно нормам УПК, ведомости в ЕРДР по правонарушению депутатов сможет вносить только генпрокурор. Также нардепы не будут нести ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде. Исключения - оскорбление и клевета.

Также с нового года вступают в силу штрафы для "евробляхеров". Они должны были действовать еще с конца августа 2019 года, но Кабмин отсрочил их до конца прошлого года.

За передвижение на иностранных номерах придется заплатить от 85 до 170 тыс. грн. Использование "евробляхи" в коммерческих целях будет наказываться дополнительным штрафом в размере 34 тыс. грн.

Изменения коснутся и оформления электронных деклараций о доходах. С 1 января физлица, занимающиеся антикордеятельностью, смогут не подавать декларации.

Представители общественных объединений, научных и учебных заведений, эксперты соответствующей квалификации также не во всех случаях будут обязаны подавать в органы свои декларации о доходах.

С сегодняшнего дня в тестовом режиме должен заработать и проект е-Малятко, благодаря которому у граждан будет возможность получить по одному электронному заявлению в роддоме 10 госуслуг, связанных с рождением ребенка.

Проект начнут тестировать в 11 городах — Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Среди услуг, которые можно будет получить с помощью сервиса- госрегистрация рождения ребенка, регистрация места его проживания, оформление помощи при рождении ребенка и определение его принадлежности к гражданству Украины.

В новом году изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум. В бюджете зарплата прописана на уровне 4723 грн. Это на 550 грн больше, чем в 2019-м.

Прожиточный минимума на начало года составит 2027 грн, а к декабрю вырастет до 2189 грн. Минимальная пенсия также незначительно вырастет - с 1638 грн (на 1 января) до 1769 грн к началу декабря (т.е. на 131 грн).

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера, в последний день 2019-го года, Украина и РФ подписали договор по транзиту газа, а уже сегодня Украина прокачала в ЕС первые кубометры газа по новому контракту.