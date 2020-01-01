Картину, похищенную нацистами почти 80 лет назад, вернули Украине

Украина
Картина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" была дипломной работой художника Михаила Панина

Картину украинского художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", похищенную в 40-гг прошлого века, вернули Украине

Об этом написало в Facebook Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

Отмечается, что в 1941–1943 годы во время оккупации нацистами города Днепр (тогдашний Днепропетровск) нацисты вывезли картину. Теперь спустя почти 80 лет процесс возвращения картины завершился.

"Двухлетняя кропотливая работа закончилась передачей американскими супругами Трейси в дар Украине картины, которая в 2017 году была заявлена на продажу на аукционе Potomack Сompany (Александрия, штат Вирджиния, США)", – говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что возвращение картины – это "международное признание потерь культурных ценностей Украины во время Второй мировой войны".

Картина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" была написана в 1911 году и была дипломной работой Михаила Панина.

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