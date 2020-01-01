Новогодняя елка в Киеве вошла в ТОР-5 самых красивых в Европе

Столичная новогодняя елка на Софийской площади вошла в ТОР-5 самых красивых елок Европы. Об этом сообщает туристический портал European Best Destinations.

Отмечается, что более 14 тысяч путешественников из 82 стран проголосовали на сайте за выбор города в Европе, где в этом году будет самая красивая елка.

В список также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

В этом году киевскую елку украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. А вокруг елки расположены главные герои сказки о Щелкунчике.

На Софийской площади развернуты четыре королевства со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.

Кстати, на первом месте оказалась елка в Вильнюсе (Литва).

Как ранее сообщал Фокус:

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