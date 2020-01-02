В прошлом году украинцы купили 88,5 тысяч новых легковых автомобилей
В 2019 году в Украине на учет было поставлено почти 88,5 тысяч новых легковых автомобилей, что на 8% больше показателя прошлого года. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".
Рынок новых автомобилей вырос, несмотря на резкий рост импорта подержанных авто и легализации машин на еврономерах.
В частности, в декабре рост был рекордным – на 31%. В течение последнего месяца года было продано 9200 новых легковых авто.
В 2019 году наибольшей популярностью в Украине пользовались автомобили марки Renault: 14 603 авто, что на две трети больше, чем в 2018 году. Самой продаваемой моделью стал KIA Sportage: 6 027 авто, рост за год на 93%.
Топ-10 продаж 2019 года по маркам автомобилей:
- Renault – 14603 шт.;
- Toyota – 12570 шт.;
- KIA – 7586 шт.;
- Skoda – 6231 шт.;
- Nissan – 5333 шт.;
- Hyundai – 5099 шт.;
- Volkswagen – 4675 шт.;
- Suzuki – 2614 шт.;
- Mazda – 2483 шт.
- Peugeot – 2366 шт.
Топ-10 продаж 2019 года по моделям:
- KIA Sportage – 6027 шт.;
- Renault Duster – 5202 шт.;
- Renault Logan – 4489 шт.;
- Toyota RAV-4 – 4227 шт.;
- Renault Sandero – 3246 шт.;
- Skoda Octavia – 2852 шт.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 2671 шт.;
- Hyundai Tucson – 2558 шт.;
- Nissan Qashqai – 2112 шт.;
- Toyota Camry – 1835 шт.
Как ранее сообщал Фокус:
- В августе нынешнего года на украинских заводах было собрано 668 автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
- За 8 месяцев текущего года украинскую регистрацию получили 298,5 тысяч импортных легковых машин, которые были в эксплуатации. Это в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Национальная полиция намерена купить в течение трех лет 822 новых автомобиля.