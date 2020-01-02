В прошлом году украинцы купили 88,5 тысяч новых легковых автомобилей

В 2019 году в Украине на учет было поставлено почти 88,5 тысяч новых легковых автомобилей, что на 8% больше показателя прошлого года. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

Рынок новых автомобилей вырос, несмотря на резкий рост импорта подержанных авто и легализации машин на еврономерах.

В частности, в декабре рост был рекордным – на 31%. В течение последнего месяца года было продано 9200 новых легковых авто.

В 2019 году наибольшей популярностью в Украине пользовались автомобили марки Renault: 14 603 авто, что на две трети больше, чем в 2018 году. Самой продаваемой моделью стал KIA Sportage: 6 027 авто, рост за год на 93%.

Топ-10 продаж 2019 года по маркам автомобилей:

Renault – 14603 шт.; Toyota – 12570 шт.; KIA – 7586 шт.; Skoda – 6231 шт.; Nissan – 5333 шт.; Hyundai – 5099 шт.; Volkswagen – 4675 шт.; Suzuki – 2614 шт.; Mazda – 2483 шт. Peugeot – 2366 шт.

Топ-10 продаж 2019 года по моделям:

KIA Sportage – 6027 шт.; Renault Duster – 5202 шт.; Renault Logan – 4489 шт.; Toyota RAV-4 – 4227 шт.; Renault Sandero – 3246 шт.; Skoda Octavia – 2852 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 2671 шт.; Hyundai Tucson – 2558 шт.; Nissan Qashqai – 2112 шт.; Toyota Camry – 1835 шт.

Как ранее сообщал Фокус: