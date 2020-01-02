Рост реальных доходов украинцев резко замедлился: 4,6% вместо 11%
Доходы населения Украины в третьем квартале 2019 года составили 950,7 млрд грн, расходы 947,0 млрд грн. Об этом сообщил Госстат.
При этом в структуре доходов несколько выросла доля зарплаты (47,3% против 46,7%).
Прирост сбережений за квартал составил 3,7 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 17934 грн (в третьем квартале 2018 года – 15715 грн).
В структуре расходов на 1,9 процентных пункта выросла доля затрат на приобретение товаров и услуг, но на 2,8 п.п. сократилась доля средств, направляемых на сбережение.
Реальные доходы (с учетом инфляции) в третьем квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,6%. Но это значительно меньше, чем было в 2017–2018 годах (около 11%).
Напомним, зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Реальная заработная плата украинцев в 2020 году может увеличиться на 10% – так считает министр экономики Тимофей Милованов.
- В ближайшие три года средняя зарплата в Украине будет расти примерно на 2000 гривен ежегодно.
- В госбюджет-2020 заложена минимальная зарплата в 4723 гривен.