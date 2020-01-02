Большинство украинцев уже не читают бумажных книг

К числу более или менее регулярно читающих книги людей относят себя 43% украинцев. Большинство же жителей страны (57%) сегодня практически не читает книг. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group в ноябре прошлого года.

Склонность украинцев к чтению книг в определенной мере зависит от их пола, возраста и уровня образования. Так, среди женщин читателей книг можно встретить несколько чаще, чем среди мужчин (соответственно, 47% против 38%). Читателями книг чаще всего является молодежь от 18 до 30-ти лет (51%), а реже всего – лица предпенсионного и пенсионного возраста (39%). Среди лиц, имеющих высшее образование, удельный вес читателей заметно выше, чем среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование (соответственно, 56% против 30%).

Среди читающих книги наиболее многочисленна группа тех, кто читает их несколько раз в месяц (31%) и несколько раз в неделю (24%).

В настоящее время среднестатистический читатель Украины прочитывает за год примерно 9 книг. Это превышает аналогичный показатель 2017 года (7 книг). В среднем больше всего книг прочитывают наиболее пожилые (от 60 лет и старше) и наиболее молодые (18–9 лет) читатели (соответственно, 10,7 и 9,8 книг). В региональном разрезе более читающими являются Центр и Юг Украины (соответственно, 10,8 и 9,7 книг в среднем), а читающими – Запад и Восток страны (соответственно, по 6,8 и 8,0 книг в среднем).

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