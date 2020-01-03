Украинские корабли морской охраны провели учебные стрельбы

Четыре корабля морской охраны вышли в море на службу и провели учебные стрельбы. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что после ремонта флагман морской охраны "Григорий Куропятников" и еще три корабля морской охраны вышли в море на службу. Судна провели учебные стрельбы, проверив исправность и готовность корабельного оружия.

Корабли ремонтировали на предприятиях Измаила, Николаева, Одессы, Мариуполя.

Кроме того, "обновились" и бывшие два нарушителя пограничного законодательства – рыболовные шхуны, которые были конфискованы у браконьеров и с тех пор находятся в составе ГПСУ. В Госпогранслужба считатают, что теперь "Аметист" и "Оникс" станут более эффективными в борьбе с браконьерами.

Также для поддержания боеготовности корабельно-катерного состава Госпогранслужбой в 2019 году было выделено около 60 млн грн, что почти в 10 раз больше, чем в 2018 году.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре Кабмин поддержал проект усиления системы морской безопасности и охраны границы. Для нужд Госпогранслужбы Украина закупят 20 французских патрульных кораблей ОСЕА. Стоимость контракта составит 136,5 млн евро.