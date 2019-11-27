Украина показала ОБСЕ "угробленные" корабли ВМСУ, которые вернула РФ
2019-11-27 18:26:13
Почти все вооружение на кораблях либо отсутствует, либо разукомплектовано и приведено в неработоспособное состояние
Сумма убытков на возвращенных Россией кораблях ВМС ВСУ составляет не менее 55,5 млн грн.
Об этом заявил зампостпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Укринформ.
"Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривень (примерно 2,1 млн евро)", – заявил дипломат.
Лоссовский добавил, что точную сумму ущерба можно будет назвать после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли.
Сегодня украинская делегация в Вене подробно проинформировала ОБСЕ о техническом состоянии возвращенных кораблей.
Почти все вооружение на кораблях либо отсутствует, либо разукомплектовано и приведено в неработоспособное состояние.
Кроме того, на возвращенных кораблях отсутствует навигационное оборудование, личное оружие и боеприпасы, средства связи и наблюдения, средства РХБ защиты, электромеханическое оборудование и другое имущество.
"Даже туалетные насосы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы", – добавил Лоссовский.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". В военную гавань Очакова они прибыли 20 ноября.
- Командующий ВСМУ Игорь Воронченко заявил, что Россия угробила украинские корабли. По его словам, на кораблях даже поснимали плафоны, розетки и унитазы.
- 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
- 26 ноября Зеленский в Эстонии заявил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос возврата всего недостающего на вернувшихся в Украину военных суднах.