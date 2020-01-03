В Украине мужчина умер от осложнений гриппа

В Украине от осложнений гриппа умер человек. Мужчина болел с 20 декабря 2019 года.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

Перед Новым годом больного с гриппом типа А положили в реанимацию, но 31 декабря он скоропостижно скончался.

Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% – дети, а с начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

С 1 октября по 1 декабря гриппом и ОРВИ в Украине переболели 3,5% населения страны. За этот период было госпитализировано 35 732 человека, из них – 80% дети.

В ЦОЗ также напоминают, что лучшая профилактика гриппа – ежегодная вакцинация: иммунизация уменьшает вероятность заболевания и риски серьезных осложнений.

Как ранее сообщал Фокус:

В Минздраве прогнозировали два пика заболеваемости гриппом: первый - в декабре, а второй – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.