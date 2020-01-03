По требованию Зеленского. Налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальные автозаправки

Налоговая милиция ГФС ликвидировала 264 нелегальные автозаправочные станции по требованию президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"По результатам проведенных мероприятий в период с 13 декабря 2019 года по 3 января 2020 года было установлено и прекращено деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС. Из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 63 млн грн и оборудования незаконных АЗС/АГЗС общей стоимостью более 57 млн грн", – сказано в сообщении.

Проводятся работы по демонтажу оборудования.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранительным органам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года.

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