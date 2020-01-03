Facebook удалил пост Ульяны Супрун о Бандере

Служба поддержки Facebook удалила сообщение экс-главы Минздрава Ульяны Супрун о лидере ОУН Степане Бандере от 2 января. Об этом Супрун написала в том же Facebook.

"Вчера служба поддержки Facebook сообщила мне, что пост о Степане Бандере, где я употребила несколько его цитат, скрыт за "нарушение стандартов сообщества о "hate speech/пропаганде ненависти", – написала она.

На момент удаление сообщение имело около 6 тысяч распространений и около полумиллиона просмотров.

По словам Супрун, в удаленном посте была фамилия "Бандера", но не было слов или цитат, которые потенциально можно было считать оскорбительными. "Но похоже, что российские боты очень хотят, чтобы в нашем информационном пространстве любые упоминания о Степане Бандере были уничтожены", – считает она.

Похожий пост разместил 1 января Молодежный националистический конгресс, и Facebook его также удалил.

Ранее Facebook скрыл публикацию Супрун о "формуле Штайнмайера", в которой говорилось, что "капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир".

"На обращение к руководителю по публичной политике в отношении Украины в Facebook Катерине Крук помочь разобраться с этой ситуацией был получен ответ: "Команды пересмотрели пост и подтвердили, что решение было принято правильно", – сообщила Супрун.

К своему посту она прикрепила ссылку на текст о Бандере, размещенный на ее сайте. В своем поздравлении лидера ОУН Супрун написала о "фундаментальных принципах" Революции Достоинства, которые объединяют украинцев.

Также она упомянула тех, кто "поздравляет лидера страны-агрессора, оккупанта с Новым годом", и их поиск компромисса со злом. При этом экс-министр привела высказывания Бандеры о нации и ее борьбе за свою судьбу, призывая прислушаться к ним.

Как ранее сообщал Фокус: