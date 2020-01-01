111 день рождения Бандеры. В Киеве прошло факельное шествие националистов (обновляется)

Организатор марша – ВО "Свобода"

В Киеве начался традиционный марш националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Организатор мероприятия ВО "Свобода". Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

В анонсе "Марша чести, достоинства и свободы" отмечается, что традиционное факельное шествие приурочено ко дню рождению "Вождя и вдохновителя украинцев - Степана Бандеры, чьи слова и действия стали указателем борцам-последователям за свободу Украинского государства".

Начался марш со столичного парка Тараса Шевченко. Его участники пройдутся до Майдана Незалежности.

Обновлено 19:10

Митинг закончился. Участники шествия расходятся.

Обновлено 18:45

Возле здания Киевсовета участиники марша остановились. Сейчас на митинге выступает лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

Обновлено 18:45

Колонна движется по Хрещатику. На здании Киевсовета весит большой портрет Бандеры.

Обновлено 18:30

Колонна двинулась от парка Шевченка. Участники шествия зажгли факелы.

Отметим, что мероприятия в честь 111-годовщины со дня рождения Бандеры также прошли во Львове и на его родине в Старом Угринове (Новицкая громада) в Ивано-Франковской области.

Во Львове руководство города и области, ветераны УПА и все желающие под музыкальное сопровождение возложили цветы к памятнику Степану Бандере (пл. Кропивницкого). После состоялась общая молитва за Украину и вече. Городскую власть представлял заммэра Андрей Москаленко. Также цветы совместно с пластунами положил сын городского головы Михаил Садовой.

В Старом Угринове на мероприятиях присутствовали глава областного совета Александр Сыч, заместитель главы обладминистрации Дмитрий Романюк и глава Калушской районной администрации Жанна Табанец, сообщает "Блиц-информ".

Подобные акции проходят и в других городах.

Напомним, Степан Бандера - один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов в 1939 году возглавил ОУН-Б. Родился 1 января 1909 года в Старом Угринове. 15 октября 1959 года в Мюнхене Бандеру застрелил советский агент Богдан Сташинский.

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