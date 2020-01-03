Кравчук: Наша страна разделена на три маленьких Украины

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK заявил, что Украина разделена ментально на три части и украинцы не могут найти общей национальной идеи.

По его мнению, страна имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр, с разными историческими корнями, разной ментальностью и разной исторической памятью.

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Кравчук выразил убежденность, что Украина не может объединиться, потому что расходятся интересы разных ее частей.

"Мы страна разных интересов", – считает бывший глава государства.

Как ранее сообщал Фокус:

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что всегда, когда ложится спать, обязательно кладет на тумбочку возле кровати пистолет.