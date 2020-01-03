ДТП с омбудсменом Кулебой: подозрение еще никому не объявляли
Полиция пока не объявила никому подозрения по делу о ДТП с участием уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы и его сыновей.
Об этом заявил представитель полиции Киевской области Николай Жукович, передает Громадське.
Сам Кулеба рассказал, что его старший сын, который пострадал в ДТП, сейчас проходит реабилитацию в больнице "Феофания", а младшего уже выписали.
Сам омбудсмен в пятницу, 3 января, впервые вышел на работу после аварии. По делу допросили его и жену.
Напомним, Кулеба и его сыновья попали в ДТП в Чабанах Киево-Святошинского района Киевской области 24 ноября. Автомобиль Toyota, в котором находился уполномоченный с двумя своими сыновьями, пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и был сбит микроавтобусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи в случае, если потерпевшему нанесены тяжелые телесные повреждения, предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.
- Cоветник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что Николай Кулеба является виновником ДТП.