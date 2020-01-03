Нардеп Дубинский внес в декларацию три подаренных ему автомобиля

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский задекларировал три автомобиля, которые ему подарила его мать Алла Березовская. Об этом можно узнать из его электронной декларации, опубликованной в Реестре.

В ней указано, что 27 декабря 2019 года Дубинский получил в собственность три подарка в неденежной форме. Если сопоставить суммы подарков и стоимости автомобилей, указанных в этой же декларации, то получается, что этими подарками были:

Mercedes-Benz G 55 2009 года (1 млн 261 тыс. гривен);

Toyota Land Cruiser 200 2013 года (1 млн 123 тыс. гривен);

Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 года (346 тыс. гривен).

Напомним, что в журналистском расследовании программы "Наши деньги" от Bihus.info сообщалось о доходах Дубинского. Журналисты установили, что он и его семья в течение последних нескольких лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли на общую сумму около 2 млн долларов.

Мать нардепа Алла Березовская за последние четыре года приобрела 19 квартир. Значительная часть недвижимости появилась у нее непосредственно перед парламентскими выборами. До 2016 года источником дохода Березовской официально была пенсия.

После избрания народным депутатом Дубинский не подавал декларации о доходах, как этого требует Центральная избирательная комиссия. Взамен он обещал обнародовать декларацию 1 апреля 2020 года в соответствии с требованием Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Сам Дубинский в комментарии "Радио Свобода" тогда заявил: "Я купил много еще до журналистики, до того как я вообще пошел на телевидение работать...Имущество, о котором вы говорите в этом псевдо-расследовании, не было добыто мной после начала работы в политике. Политика не формирует ни мои доходы, ни возможность покупать какое-то имущество".

Как ранее сообщал Фокус: