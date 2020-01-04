Аномальное тепло: в Одессе расцвели подснежники, а в Днепре проснулись змеи

Из-за аномально теплой погоды в Украине начали цвести растения. В частности, в Одессе зацвели подснежники, пишет Odessa.online.

Корреспондент издания обнаружил их в районе Черемушек.

Обычно эти цветы цветут весной – в марте или апреле, а в теплых странах – в декабре и январе.

А в Днепре вышли из зимней спячки змеи. Так, в дом жительницы города залезла змея, на помощь женщине приехали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба местной ГСЧС.

Событие произошло 3 января на улице Большая Диивская Новокодацкого района. Спасателям позвонила женщина и сообщила, что в одной из комнат дома нашла змею.

На помощь отправили подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели выловили змею и выпустили на волю за городом. К работам привлекались четыре спасателя.

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Стоит отметить, что небольшие заморозки на выходных все-таки доберутся до Украины. Так, 4 января на западе и севере страны будет мокрый снег, но в остальной части Украины – сухо и облачно. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе страны днем +1...+4, ночью ожидается - 2...-5. Также синоптики говорят, что стоит ждать мокрого снега и облачности. Такая же ситуация и в двух северных регионах – Чернигове и Сумах.

В центральной Украине, а также в Житомире ожидается +1...+5 градусов днем и -1...-5 ночью. Синоптики говорят, что в этой части Украины не стоит ждать осадков. Такие же температурные показатели будут и в восточных регионах – Луганске, Донецке и Харькове.

5 января погоду Украины будет определять влажный воздух атлантического происхождения. Местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах кое-где гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2 мороза до 3 тепла, в Карпатах 5-10 мороза.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее уже сообщалось, что в Украине из-за теплой погоды начали цвести растения. Так, под Киевом, в Вышгороде начали цвести подснежники, а в Никополе Днепропетровской области – одуванчики.

Среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. Синоптики утверждали, что данное значение соответствует температуре конца октября.