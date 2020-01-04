Представлены новые прокуроры Ровенской и Тернопольской областей

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак представил коллективам органов прокуратуры Ровенской и Тернопольской областей новых руководителей – Антона Войтенко и Петра Бойко.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что во время представлений Чумак обозначил главные задачи органов прокуратуры на ближайшее время.

"Среди них – эффективное выполнение определенных законом полномочий, восстановление доверия общества к прокуратуре и правоохранительной системы в целом", – сказано в сообщении.

Чумак также отметил, что главными критериями аттестации региональных и местных прокуратур будут профессионализм и добропорядочность.

В частности, новый глава прокуратуры Тернопольской области Бойко родился 23 июля 1985 года в Чернигове. В органах прокуратуры работает с 2010 года. До назначения на должность прокурора Тернопольской области работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.

Также Чумак представил Антона Войтенко коллективу прокуратуры Ровенской области в качестве их руководителя.

Антон Войтенко (справа)

Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в Умани Черкасской области. В органах прокуратуры работает с 2007 года. До назначения на должность прокурора Ровенской области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-разыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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