Двое украинских военнослужащих подорвались на Донбассе на неустановленном взрывном устройстве
В субботу, 4 января, двое украинских военнослужащих подорвались на Донбассе на неустановленном взрывном устройстве. Воины получили ранения, им оказана медицинская помощь.
Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
"Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь", – говорится в сводке штаба ООС.
Также отмечается, что в течение текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня.
"Из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", – сообщают в штабе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
- В ночь на 1 января боевики сожгли жилой дом в поселке Викторовка Донецкой области.