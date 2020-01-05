Зеленский проводит отпуск в Омане, – СМИ (обновлено)
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в Омане вместе с семьей.
Об этом сообщает Страна.ua.
Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива возле столицы страны – городе Маскате. Живет он в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель – один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).
Издание сообщает, что глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.
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Офис президента подтвердил поездку Владимира Зеленского в Оман. В сообщении сказано, что у украинского лидера запланированы рабочие встречи, а поездку оплатил со своего кармана.
Как ранее писал Фокус:
- На острове Сен-Бартс был замечен миллиардер Джефф Безос со своей подругой Лорен Санчес и ее новым кольцом с огромным бриллиантом.