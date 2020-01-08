При СНБО создан оперштаб по крушению украинского боинга
При СНБО, по поручению президента Владимира Зеленского, создали оперативный штаб по крушению украинского боинга.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
В состав штаба вошли премьер-министр Украины, глава МИД, министр обороны, глава МВД, глава СБУ, глава Службы внешней разведки и глава ГСЧС.
Руководит оперштабом секретарь СНБО Алексей Данилов.
Штаб займется изучением всех обстоятельств трагедии и будет предоставлять общественности оперативную информацию.
Президент Украины сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию пока поддерживает и посольство Украины.