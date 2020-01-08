При СНБО создан оперштаб по крушению украинского боинга

При СНБО, по поручению президента Владимира Зеленского, создали оперативный штаб по крушению украинского боинга.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В состав штаба вошли премьер-министр Украины, глава МИД, министр обороны, глава МВД, глава СБУ, глава Службы внешней разведки и глава ГСЧС.

Руководит оперштабом секретарь СНБО Алексей Данилов.

Штаб займется изучением всех обстоятельств трагедии и будет предоставлять общественности оперативную информацию.

Президент Украины сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.

Как ранее сообщал Фокус: