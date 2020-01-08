МАУ о пассажирах Boeing 737: Два человека – украинцы, остальные – граждане шести стран
Среди пассажиров Boeing 737 МАУ было два гражданина Украины, все остальные - иностранцы.
Об этом на брифинге рассказал вице-президент по наземному обслуживанию МАУ Владимир Семенченко.
В украинских авиалиниях подтвердили, что на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Двое пассажиров были украинцами.
Также в Киев из Тегерана летели канадцы, иранцы, немцы, шведы, афганцы и британцы.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко уточняет количество жертв крушения:
Иран - 82 человека
Канада - 63
Украина - 2 + 9 (экипаж)
Швеция - 10
Афганистан - 4
Германия - 3
Британия - 3
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию пока поддерживает и посольство Украины.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.