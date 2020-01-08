Факты и версии. Все, что известно о крушении украинского Боинга в Иране

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране произошла в 06:10 по местному времени, лайнер, выполнявший рейс PS752, совершил вылет из аэропорта Тегерана и буквально через несколько минут исчез с экранов радаров.

Он рухнул неподалеку от аэропорта рядом с футбольным полем и жилыми кварталами. Самолет буквально развалился на части. Погибли все, кто были на борту. В Сети появилось видео, на котором, предположительно, зафиксировано падение Boeing 737-800 NG и первые минуты после крушения.

В МАУ выступили с заявлением через несколько часов, отметив, что самолет проходил проверку 6 января и эксплуатировался всего четыре года: был получен с завода концерна в 2016 году. А к экипажу "не было никаких замечаний". Более того, в авиакомпании учли тот факт, что аэропорт Тегерана является непростым, и на протяжении последних несколько лет летный состав проходил подготовку непосредственно в аэропорту Тегерана. В процессе проверок испытывалось не только мастерство пилотов, но и оценивались их действия в аварийных ситуациях. Об этом сообщил вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский. И он подчеркнул, что компания полностью исключает ошибки экипажа.

В министерстве инфраструктуры Ирана сразу после катастрофы заявили, что "если бы в Боинг попала ракета, он взорвался бы в воздухе". И отрицали попадание ракеты, или теракт. Но надо отметить, что этой ночью в Иране было неспокойно: страна запустила не менее десяти баллистических ракет по двум военным базам с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде. По предварительной информации, жертв среди американцев нет. Военнослужащие были предупреждены об атаке и находились в укрытиях.

Украинское посольство в Иране сначала тоже опубликовало сообщение, которое практически повторяло тезисы иранских властей.

Но через какое-то время это сообщение было отредактировано.

Не менее интересным было сообщение и от посольства Ирана в Украине. Там посочувствовали своим соотечественникам и украинцам, но не упомянули представителей других стран, которые тоже погибли на борту рейса PS752.

Несколько часов спустя, когда стало известно, что найдены черные ящики, представители компании Boeing заявили о том, что готовы оказать любую помощь. Но в Иране ответили, что бортовые самописцы никуда передавать не будут.

Руководитель Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что украинские эксперты могут присутствовать во время процедуры их изучения. По его словам, согласно международным правилам, черные ящики должна изучать страна, на территории которой произошла катастрофа.

"Причина аварии не будет раскрыта и объявлена, пока не будут изучены черные ящики", — сказал он.

Также чиновник сообщил, что пилоты самолета не связывались с диспетчерами на земле и не сообщали о каких-либо проблемах: "Экипаж не объявил состояние тревоги".

Владимир Зеленский опубликовал несколько сообщений, в том числе о том, что он "вылетает в Киев" из Омана, где пребывал с якобы деловым визитом. Также он написал, что "поручил генпрокурору открыть уголовное производство по поводу крушения", что было странно, так как президент не имеет на это права.

К слову, родственники погибших украинцев узнавали о крушении Boeing 737-800 NG из разных источников. Супруг одной из бортпроводниц услышал о авиакатастрофе уже в "Борисполе".

На данный момент родственники погибших украинцев пребывают в отеле рядом с аэропортом "Борисполь", поток новостей о том, что происходит в Тегеране несколько иссяк, а новые данные не появятся, пока иранская сторона не захочет их обнародовать. Поэтому в соцсетях стали появляться различные предположения и версии того, что произошло. Наиболее популярной все-таки остается версия попадания ракеты. Тем более, что на фюзеляже лайнера остались дырки, которые сторонникам этой версии кажутся весьма красноречивыми.

Не обошлось и без пресловутой "руки Кремля" и теорий заговоров.

Некоторые рассуждения "экспертов" уже были подвергнуты критике.

Как и заявления о том, что нужно было немедленно закрыть воздушное пространство над Ираном. Самолет МАУ не был единственным, вылетающим из Тегерана сегодня утром, авиакомпании начали отменять свои рейсы намного позже.

Сейчас остается только ждать вестей от иранских властей и надеяться, что работа по установлению причины катастрофы будет проходить под надзором украинских экспертов и следователей, а ее результаты не вызовут сомнений.