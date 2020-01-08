Готовы помочь. Boeing прокомментировали крушение самолета МАУ

Авиастроитель находится в контакте с МАУ

В компании Boeing прокомментировали крушение самолета в Иране и заявили о готовности помочь.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter.

"Это трагическое событие, и наши искренние мысли с командой, пассажирами и их семьями. Мы находимся в контакте с нашим авиакомпанией-клиентом и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", – сказано в сообщении.

Напомним, Иран отказывается предавать "черные ящики" из самолета Boeing 737 американскому авиастроителю Boeing.

Представители украинской авиакомпании МАУ ранее уже исключили возможную ошибку пилотов, которая могла бы привести к авиакатастрофе.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.