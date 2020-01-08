Морские летчики оттеснили от украинского берега российский корабль-шпион
Вертолет Морской авиационной бригады обнаружил в Азовском море корабль береговой охраны ФСБ России, который проводил сбор разведывательных данных в непосредственной близости от украинской морской границы.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Factbook.
"Во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль был обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведданных", – говорится в сообщении.
Украинский вертолет произвел нескольких облетов вокруг разведывательного российского корабля, заставив его отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.
Отмечается, что операция проходила во взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, которые держат оборону на побережье.
Как ранее сообщал Фокус:
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