В Украине от гриппа умерла 55-летняя женщина

В Украине умерла от осложнений гриппа 55-летняя женщина. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

Согласно сообщению, женщина обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни и находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось – 3 января больная умерла", – передает Центр общественного здоровья МОЗ.

В Минздраве проинформировали, что вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно. В ведомстве также сообщили, что женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января в Украине от осложнений гриппа умер человек. Мужчина болел с 20 декабря 2019 года.