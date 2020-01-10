Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет на сегодняшний день не является подтвержденной

Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета авиакомпании МАУ продолжает работу. Украинские специалисты привленчены к этой работе, – написал президент Владимир Зеленский в Telegram.

Он ожидает, что им будет предоставлена ​​вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования.

"Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что днем состоится его разговор о ходе расследования с госсекретарем США Майком Помпео.

Как ранее сообщал Фокус: