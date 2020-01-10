Иран и Украина договорились о совместной расшифровке "черных ящиков", – Bloomberg

В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков"). Об этом сообщил Bloomberg.

Ход расследования проконтролируют судебные власти Ирана. По информации иранских чиновников, расследование может занять от одного до двух лет.

Ранее сообщалось, что Иран предпочитает самостоятельно расшифровать данные "черных ящиков", но может при необходимости отправить их в Россию, Канаду, Францию или Украину, поскольку Тегеран имеет соответствующие соглашения с этими странами.

Официальный Тегеран заявил, что не отказывался от возможной передачи "черных ящиков" компании Boeing, а сообщения в СМИ были неверными.

Также ранее в Иране заявили, что оба "черных ящика" с разбившегося самолета повреждены. При этом в устройствах сохранились блоки памяти, однако и на них заметны физические повреждения.

Расположение на самолете систем регистрации полетной информации

Как ранее сообщал Фокус: