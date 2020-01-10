На КПВВ "Майорское" задержали мужчину со взрывчаткой
На контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" был задержан мужчина, который хотел провезти взрывчатку. Об этом сообщает штаб ООС.
39-летний мужчина вез взрывчатку из оккупированного Донбасса.
Отмечается, что во время осмотра автомобиля 39-летнего украинца был найден пластид в багажнике. Вес взрывчатки примерно 740 граммов. Она была спрятана в емкости со смесью для кузовных работ автомобиля.
Правоохранители задержали злоумышленника. В штабе считают, что таким образом "пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций".
Как ранее сообщал Фокус:
- В августе "Майорское" временно прекращал пропуск людей и транспортных средств из-за обстрелов боевиков.