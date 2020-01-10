На КПВВ "Майорское" задержали мужчину со взрывчаткой

На контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" был задержан мужчина, который хотел провезти взрывчатку. Об этом сообщает штаб ООС.

39-летний мужчина вез взрывчатку из оккупированного Донбасса.

Отмечается, что во время осмотра автомобиля 39-летнего украинца был найден пластид в багажнике. Вес взрывчатки примерно 740 граммов. Она была спрятана в емкости со смесью для кузовных работ автомобиля.

Правоохранители задержали злоумышленника. В штабе считают, что таким образом "пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций".

Как ранее сообщал Фокус: