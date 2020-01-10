Шестерых киевских беспризорных тигров расселили по приютам и зоопаркам

Шесть тигров, которых в конце декабря обнаружили на Жуковом острове в Киеве, определили в спецучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской полиции.

Полицейские говорят, что еще 8 января хозяин через своего представителя дал добро на передачу тигров специльным киевскми и харьковским организациям.

Сейчас животные находятся на карантине, новые условия содержания тигров задокументированы.

По факту пребывания тигров в ненадлежащих условиях на острове по-прежнему открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 299 УК (Жестокое обращение с животными – до трех лет тюрьмы).

Зоозащитница Евгения Прокопенко в Facebook сообщила, что животных передали частным заведениям "Фельдман Экопарк", "Приют для диких животных" и зоопарк "12 месяцев".

30 декабря в Киеве, на Жуковом острове, правоохранители обнаружили шестерых тигров в вольерах, которые не соответствуют условиям содержания животных.

По словам начальника следотдела Голосеевского управления полиции Максима Сухарева, на месте, где находились тигры, зарегистрирована охраняемая частная собственность. Однако, хозяин там не проживает.

Как ранее сообщал Фокус:

21 декабря в Днепре полиция на улице обнаружила мужчину, который шел домой после корпоратива в одних трусах.