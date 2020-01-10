Украинская лента победила на кинофестивале фильмов ужасов в США

В Лос-Анджелесе (США) на международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинский эзотерический детектив "Посторонний" признали победителем в номинации лучший оригинальный сценарий. Об этом сообщает Госкино в Facebook.

Режиссер и автор сценария фильма – Дмитрий Томашпольский. Это уже вторая награда "Постороннего" за сценарий. Первую награду фильм получил на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Боготе (Колумбия).

А всего фильм уже имеет восемь наград кинофестивалей со всего мира.

По сюжету картины, команда по синхронному плаванию исчезла под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропала во время приема ванны. Инспектору Глуховской придется расследовать, каким образом связаны эти два случая. А еще ей предстоит выяснить, кем она сама является.

Главные роли в картине исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

В украинский прокат "Посторонний" выйдет в 2020 году.

Как ранее сообщал Фокус: