Пристайко рассказал, почему боинг МАУ вылетел из аэропорта Тегарана на час позже

Вылет самолета МАУ из Ирана 8 января задержался на час в связи с отгрузом части багажа пассажиров.

Об этом заявил заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.

По словам министра, задержка вылета борта из Тегерана была вызвана техническими причинами – разгрузкой "лишнего багажа".

Пристайко подтвердил, что самолет изменил курс после того, как начал терпеть крушение.

"Действительно самолет изменил курс, это уже произошло после момента, в котором самолет начал терпеть аварию", – сказал он, отвечая на вопрос, правда ли что самолет развернулся после взлета.

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.