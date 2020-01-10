Пристайко рассказал, почему боинг МАУ вылетел из аэропорта Тегарана на час позже

2020-01-10 18:59:34

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По словам министра, задержка вылета борта из Тегерана была вызвана техническими причинами

Вылет самолета МАУ из Ирана 8 января задержался на час в связи с отгрузом части багажа пассажиров.

Об этом заявил заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.

По словам министра, задержка вылета борта из Тегерана была вызвана техническими причинами – разгрузкой "лишнего багажа". 

Пристайко подтвердил, что самолет изменил курс после того, как начал терпеть крушение.

"Действительно самолет изменил курс, это уже произошло после момента, в котором самолет начал терпеть аварию", – сказал он, отвечая на вопрос, правда ли что самолет развернулся после взлета.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
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