У бывшего полицейского украли драгоценности на 3 млн гривен
На Волыни в городе Владимире-Волынском у владельца ювелирных магазинов неизвестный похитил автомобиль с ювелирными украшениями на 3 миллиона гривен.
Об этом сообщает местное издание Володимир Медіа.
Сообщается, что потерпевший выехал со двора своего доип и оставил заведенную машину, чтобы закрыть ворота гаража. В это время злоумышленние сел за руль автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.
В 9:20 автомобиль нашли возле церкви в селе Верба.
УНИАН сообщает, что об угоне заявил владелец автомобиля. По его словам, автомобиль угнали, когда он стоял на улице возле его дома. Мужчина в это время собирался ехать на работу.
В полиции сообщили, что в области был введен план "Перехват".
По данному факту открыли уголовное производство по ст.289 Уголовного Кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).
Автомобиль угнали у экс-полицейского, который является владельцем нескольких ювелирных магазинов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мае в Оболонском районе Киева злоумышленники похитили у водителя машины полмиллиона гривен и попытались скрыться, но были задержаны полицейскими.
- В одном из населенных пунктов Киево-Святошинского района в ночь на 29 июля трое мужчин украли из супермаркета iBox с деньгами.