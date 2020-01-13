В Украине от гриппа умерла беременная женщина, но младенца спасли

В Украине из-за осложнений после гриппа скончалась беременная женщина, новорожденного удалось спасти.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

Отмечается, что 31-летняя женщина заболела 24 декабря. В последний день ушедшего года из-за отслойки плаценты врачи провели кесарево сечение. Молодая женщина умерла 3 января 2020 года.

Лабораторные исследования подтверждили у нее грипп типа А не субтипированный. Больная страдала также хроническим гепатитом С.

Как ранее сообщал Фокус:

Стоит отметить, что с начала эпидсезона, с октября 2019 года, зафиксированы уже три летальных исхода из-за гриппа. В частности, 3 января в Украине от осложнений гриппа умер человек. Мужчина болел с 20 декабря 2019 года.

Кроме того, в Украине умерла от осложнений гриппа 55-летняя женщина. Согласно сообщению, женщина обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни и находилась в отделении реанимации