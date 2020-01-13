Соседями пассажиров в поезде Одесса-Харьков стали тараканы, устроевшие бега
В поезде Одесса-Харьков пассажиры сняли на видео большое количество тараканов, которые бегали по полу и стенам вагона.
Данное фото и видео опубликовала журналистка из Кременчуга Елена Семенова на своей странице в Facebook.
"Тараканьи бега в поезде Одесса-Харьков, который выезжает в 19:21. Нам с этими соседями до Кременчуга сегодня ехать. Господин Евгений Кравцов (глава правления Укрзализныци – ред.) – это норм? У нас, похоже, веселая ночь впереди. Жду реакции", – написала Елена.
Кстати, в прошлом году "Укрзализныця" просила пассажиров жаловаться на соседство с тараканами в поездах на горячую линию. Как уверяли в УЗ, каждый вагон ежемесячно проходит дезинфекцию, а в случае некачественного результата Лабораторный центр проводит повторную обработку за собственные средства.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Укрзализныця" в 2019 году ввела в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов украинского производителя – Крюковского вагоностроительного завода. Из них: 16 купейных вагонов и два – СВ.
- На конец 2019 года УЗ через интернет продавала около 60% всех билетов.
- УЗ планирует построить новую железнодорожную ветку на Донбассе за 1,5 млрд гривен. Она должна соединить направления Кондрашевская-Нова – Лантратовка и Попасная – Сватово – Купянск.