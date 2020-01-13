Зеленский узаконил введение реестра педофилов

Президент Владимир Зеленский подписал закон 409-IX, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Об этом сказано на сайте Верховной Рады

Документом предусматривается создание в ведении Министерства юстиции реестра лиц, осужденных за сексуальные преступление против малолетних.

В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, который к нему был применен, а также информацию о фактически отбытом им наказания и данные о нарушении правил административного надзора.

Ведомости о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В случае если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего до создания реестра, информация о таком лице вносится в него на основании постановления суда по месту жительства такого лица или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора.

Исключаться из реестра информация о лице будет в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре получат руководители органов местного самоуправления – в отношении лиц, претендующих на занятие должности руководителя, его заместителя, учебного заведения, учреждения здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера малолетним лицам.

Кроме того, данные из реестра сможет получать любое физическое лицо по информации о себе или любой другой человек по доверенности.

Как ранее писал Фокус:

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов на заседании в среду, 3 июля, принял решение рекомендовать ВРУ принять законопроект о создании реестра педофилов и усиление ответственности за эти преступления.

11 июля украинский парламент проголосовал за законопроект №6449 за основу и в целом, в котором речь идет о принудительной химической кастрации для педофилов и создании их открытого рееестра.

19 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон №6449 об ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский впервые со времени пребывания на посту воспользовался правом вето, отправив в Верховную Раду на доработку закон №6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".