Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Парубий подписал закон о химической кастрации
2019-07-19 21:04:31
Андрей Парубий / Фото: УНИАН
Законом предусматривается принудительная химическая кастрация и открытые списки осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних
19 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон №6449 об ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
Законом предусматривается принудительная химическая кастрация и открытые списки осужденных за подобные преступления.
11 июля Верховная Рада приняла законопроект №6449 за основу и в целом.
При этом, альтернативный проект, предполагающий добровольную кастрацию и закрытый список, депутаты поддержали только в первом чтении.
Как ранее сообщал Фокус:
- Против закона выступила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. По ее мнению, закон только навредит государству, ведь теперь Украину ждут иски в ЕСПЧ и выплаты компенсаций насильникам.
- А юрист-криминолог Анна Маляр считает, что закон повредит жертвам сексуального насилия и грубо нарушает фундаментальные права человека, Конституцию и международные нормы.
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