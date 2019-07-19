Парубий подписал закон о химической кастрации

Законом предусматривается принудительная химическая кастрация и открытые списки осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних

19 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон №6449 об ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Законом предусматривается принудительная химическая кастрация и открытые списки осужденных за подобные преступления.

11 июля Верховная Рада приняла законопроект №6449 за основу и в целом.

При этом, альтернативный проект, предполагающий добровольную кастрацию и закрытый список, депутаты поддержали только в первом чтении.

Как ранее сообщал Фокус:

Против закона выступила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. По ее мнению, закон только навредит государству, ведь теперь Украину ждут иски в ЕСПЧ и выплаты компенсаций насильникам.