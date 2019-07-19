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Парубий подписал закон о химической кастрации

2019-07-19 21:04:31

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Парубий подписал закон о химической кастрации

Андрей Парубий / Фото: УНИАН

Законом предусматривается принудительная химическая кастрация и открытые списки осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних

19 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон №6449 об ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Законом предусматривается принудительная химическая кастрация и открытые списки осужденных за подобные преступления.

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11 июля Верховная Рада приняла законопроект №6449 за основу и в целом.

При этом, альтернативный проект, предполагающий добровольную кастрацию и закрытый список, депутаты поддержали только в первом чтении.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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