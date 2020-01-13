Назван самый криминальный район Киева: 59 319 вызовов полиции за год

Столичный Соломенский район признан самым криминальным районом Киева.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, которая опубликовала статистику вызовов экипажей полиции за прошлый год на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за 2019 год киевские патрульные получили и обработали 539795 вызовов, которые поступили им через службу 102.

Статистика вызовов по районам:

Соломенский район – 59319;

Дарницкий район – 59133;

Днепровский район – 58082;

Деснянский район – 57918;

Святошинский район – 56884;

Голосеевский район – 52082;

Оболонский район – 51061;

Шевченковский район – 50568;

Подольский район – 44996;

Печерский район – 44728;

Автодорога М-01 – 5024 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).

Как ранее сообщал Фокус:

Киевские правоохранители составили перечень правонарушений, совершенных во всех районах столицы за первое полугодие 2018 года. Наибольшее количество правонарушений зафиксировано в Шевченковском и Соломенском районах: 5421 и 4256 инцидентов.

Киев, Харьков и Львов вошли в список самых криминальных городов планеты, составленный сервисом Numbeo за 2018. В рейтинге преступности за 2018 год Киев занимает 130 место с индексом 47,9 (индекс безопасности 52,1), Харьков на 139 месте с индексом 46,77 (индекс безопасности 53,23), Львов - 207 место с индексом 39,92 (индекс безопасности (60,08).