На таможне заработали сканеры, которые помогут искоренить коррупцию, – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на таможенных пунктах пропуска заработали сканеры, которые будут способствовать искоренению коррупции.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Автоматическое сканирование без участия сотрудников ю это существенное сокращение времени на проверку груза, а также шаг к искоренению коррупции", – сказал Гончарук.

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По его словам, эффективная работа сканеров на таможне будет означать увеличение поступлений в государственный бюджет.

С сегодняшнего дня на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей, работает сканер для грузовых транспортных средств, благодаря чему время на проверку груза сокращено до 10 минут.

Как ранее сообщал Фокус: