На таможне заработали сканеры, которые помогут искоренить коррупцию, – Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на таможенных пунктах пропуска заработали сканеры, которые будут способствовать искоренению коррупции.
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Автоматическое сканирование без участия сотрудников ю это существенное сокращение времени на проверку груза, а также шаг к искоренению коррупции", – сказал Гончарук.
По его словам, эффективная работа сканеров на таможне будет означать увеличение поступлений в государственный бюджет.
С сегодняшнего дня на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей, работает сканер для грузовых транспортных средств, благодаря чему время на проверку груза сокращено до 10 минут.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно правительство приняло решение, которое упростит пассажирам поездов дорогу в Польшу и дальше в Европу.
- Правительство объявило о запуске "Новой таможни" с 8 декабря этого года.