Количество умерших украинцев от гриппа увеличилось до пяти человек

С начала эпидсезона от осложнений гриппа в Украине скончались уже пять человек.

Об этом написала в Facebook пресс-служба Центр общественного здоровья Украины.

Отмечается, что с октября прошлого года по 12 января 2020 года от осложнений гриппа умерли пять взрослых: две женщины и трое мужчин.

Трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному в Тернопльской и Запорожской областях. Ни у кого из умерших не было прививки от гриппа.

При этом, первый смертельный случай произошел 31 декабря 2019 года.

Всего с 31 сентября 2019 года по 12 января 2020 года заболели 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 млн – дети (68% от всех заболевших). Госпитализированы 61 тыс. 842 человека.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января в Украине от осложнений гриппа умер человек. Мужчина болел с 20 декабря 2019 года.

Кроме того, в Украине умерла от осложнений гриппа 55-летняя женщина. Согласно сообщению, женщина обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни и находилась в отделении реанимации.

13 января сообщалось, что в Украине из-за осложнений после гриппа скончалась беременная женщина, новорожденного удалось спасти.