Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в рамках миссии НАТО согласна отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления работы миссии в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Сказано, что сегодня Кулеба провел встречу в штаб-квартире НАТО с замгенсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзой.
"Я проинформировал заместителя генсека, что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма", – сообщил Кулеба.
Стороны согласовали следующие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер – одна программа", а также обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и разработку документов для ее выполнения.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре Рада проголосовала за приведение действующей системы воинских званий ВСУ в соответствие со стандартами НАТО.
- Приблизительно в это же время начгенштаба Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск ведет переговоры с НАТО по возможным совместным военным учениям.