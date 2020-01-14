Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в рамках миссии НАТО согласна отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления работы миссии в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сказано, что сегодня Кулеба провел встречу в штаб-квартире НАТО с замгенсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзой.

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"Я проинформировал заместителя генсека, что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма", – сообщил Кулеба.

Стороны согласовали следующие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер – одна программа", а также обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и разработку документов для ее выполнения.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре Рада проголосовала за приведение действующей системы воинских званий ВСУ в соответствие со стандартами НАТО.