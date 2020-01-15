НАТО и Украина осенью проведут совместные учения в Одессе

Украина и НАТО согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе Нерушимая устойчивость-2020 в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах подписали соответствующий документ.

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"Учения Нерушимая устойчивость-2020 состоятся 5-9 октября этого года в Одессе. Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель – слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы", – сказано в сообщении.

В учениях планируется участие более 200 специалистов.

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