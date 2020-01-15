Киву застукали за просмотром снимков голой женщины в зале ВРУ

Украина
А в это время нардепы голосовали за один из важных законопроектов

Во время заседания ВРУ народный депутат Илья Кива рассматривал снимки голой женщины. Нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" снял на видео журналист Алексей Липовецкий.

Как пишет издание TK Media, Кива смотрел на своем смартфоне на присланные в мессенджере WhatsApp интимные снимки женщины непосредственно во время голосования. Длилось это несколько секунд. После чего народный депутат отложил свой гаджет в сторону.

В этот момент спикер Рады Дмитрий Разумков призывал "слуг народа" определяться и голосовать за один из важных законопроектов.

Стоит отметить, что 15 января на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь" появилось заявление Кивы о том, что правоохранительные органы должны обратить внимание на ситуацию с функционированием в Киеве публичных домов, организованных экс-нардепами.

По его словам, публичные дома в Киеве на каждом шагу. Одними из инициаторов и контролеров данного бизнеса являются бывшие народные депутаты от БПП.

В заявлении Кивы говорится, что девушки – это не расходный материал, их надо защищать и оберегать.

Как ранее писал Фокус:

 