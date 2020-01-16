В Украину с концертами собрались открытые сторонники аннексии Крыма Сюткин и Серов

В Украине собираются выступить с концертами известные российские певцы, поддержавшие в свое время аннексию Крыма, Валерий Сюткин и Александр Серов. Об этом сообщает Наш Киев со ссылкой на афишу на сайте parter.ua и афишу "Дворца «Украина".

Валерий Сюткин, известный исполнением таких песен, как "Любите, девушки", "Дорога в облака", назвал аннексию Крыма "восстановлением исторической справедливости".

"Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость восторжествовала. Кому-то это не нравится? Думаю, что да", – заявил он.

Афиша Валерия Сюткина

На сайте "Миротворец" Сюткина называют "участником российской "пропагандистской" акции, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией войны на Украину". Там также указано, что в мае 2014 года и в апреле 2015 года он выступал на территории оккупированного Крыма.

Российский исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" Александр Серов, в свою очередь, выступал в 2017 году в оккупированном Крыму. На афише "Дворца Украина" говоритсяя, что концерт Серова запланирован на 23 марта.

"Увидеть Александра Серова своими глазами и услышать его самые известные песни можно буде 23 марта 2020 года на Главной сцене страны!", – сообщили организаторы.

"Киев! 23 марта 2020 года приглашаю вас на свой сольный концерт, который пройдет в Дворце "Украина". С огромным удовольствием представлю свои новые песни, а также всеми любимые хиты!", – уже успел сообщить Серов.

Афиша Александра Серова

После выступления в Крыму Александр Серов попал в базу "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

В 2018 году, в эфире ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!", Серов жаловался на то, что его не пускали в Украину.

"Я бы с удовольствием приехал, но мне "перекрыли" Украину. Я приехал в Севастополь, дал концерт. А тут, в интернете бегущая строка — "Александр Серов незаконно пересек границу". Все, персона нон грата.. Теперь я враг Украины", – сказал он тогда.

Организаторы концерта во "Дворце Украина" сообщили, что если бы Серову запретили въезд в Украину, он бы не выступал.

"Мне нужно проверить эту информацию. Но вы же понимаете, что без разрешения СБУ на въезд в страну ни один артист не будет давать концерты и анонсировать их", – заявил представитель концертного зала.

В СБУ пока не прокомментировали данную ситуацию.

Как ранее сообщал Фокус:

В новогоднем шоу "Вечернего квартала" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. По словам певца, со въездом в Украину ему помог президент Владимир Зеленский.

Окружной админсуд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру из РФ Федору Добронравову, а также аннулировал запрет на показ фильмов с его участием.