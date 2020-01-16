ВАКС арестовал и. о. главы Одесской налоговой

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой, которая была недавно задержана на даче взятки в 25 тысяч долларов прокурору.

Об этом написала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что Чеботарева будет находиться под стражей до 2 марта 2020 года. Она имеет право выйти под залог в размере 904 тысяч гривен.

Кроме того, на подозреваемую возложены некоторые процессуальные обязанности.

Как ранее сообщал Фокус:

13 января Чеботареву и ее заместителя уличили в даче взятки главе структурного подразделения региональной прокуратуры.